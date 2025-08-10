BIST 10.973
Balıkesir’deki depremde 10’dan fazla binanın yıkıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde köylerden gelen ihbarlara göre 10’dan fazla bina yıkıldı. Can kaybı olmadığı bildirilen depremde, dört kişi hastaneye kaldırılırken, enkazda iki kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin yüzde 60-70’ine ulaşıldığını, can kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

Sak, köylerden gelen ihbara dayanarak 10’dan fazla bina yıkıldığını aktardı.

Köylerde yıkılan binalardan vatandaşların kendi imkanıyla çıktığını belirten Sak, enkazdaki iki kişiye ulaşmaya çalışıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da dört kişinin hastaneye kaldırıldığını, bu kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığını paylaştı.

