Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir depremi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Marmara ile Ege’de hissedilen deprem sonrası sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Sındırgı merkezli meydana gelen ve Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok şehirde meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun."