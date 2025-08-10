Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremi sonrası uyarı: Evlere girmeyin

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan binanın zayıf kat uygulaması nedeniyle çöktüğünü belirterek, alt katta yapılan camlı düzenlemelerin yapının dayanıklılığını azalttığını söyledi. Depremin 15 kilometrelik bir kırılmaya yol açtığını ve yönetmeliğe uygun binalarda bu büyüklükte yıkım beklenmeyeceğini ifade eden Ercan, vatandaşlara geceyi evlerinin dışında geçirmeleri uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan Balıkesir merkezli yaşanan deprem ve yıkılan binaya ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Ercan bu büyüklükteki bir depremde bir yıkımın yaşanmaması gerektiğini kaydederek, "Bu binanın en fazla deprem alacak katı eczane katının bulunduğu kesim. Burada duvarların kaldırılıp yerine cam pencereler yapıldığını görüyoruz. Burası tamamen zayıf kat. Yıkılmaya neredeyse davetiye çıkarılmış." dedi.

BALIKESİR VE SINDIRGI DEPREM AKTİF BİR BÖLGE

Ahmet Ercan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesi kelime adı olarak, yerin çok fazla kırıldığını belirten bir sözcük. Burada 4-5 gündür öncü depremler oluyor. Sındırgı-Balıkesir kırığı diri bir kırıktır. Ben de yakındayım, Kuşadası’ndayım. Depremi yemek yerken duydum. Sarsım dalgalarının süresinin 6 saniye kadar sürdüğünü fark ettim. Depremin İstanbul’da dahi duyulduğunu şaşırarak izledim.

Deprem beklenen büyüklükte bir depremdir. Yerde 15 kilometre uzunluğunda bir kırılma, yarılma oluşmuştur. Yapılan gözlemlerde ortaya çıkacaktır. Deprem yönetmeliğine göre yapılan yapılarda 6,4’e kadar bir yıkım beklenmezdi. Ancak bu büyüklükteki bir depremde yıkılan bir bina görüyoruz. Yıkılan binayı görüyorum, enkazın niteliğinin düşük, beton kalitesinin iyi olmadığını görüyorum uzaktan.

Bu beklenmezdi doğrusu. Jeofizik mühendisleri olarak depremlerin nerede, kaç büyüklüğünde olacağını biliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz.

YIKILAN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "YIKIMA ADETA DAVETİYE ÇIKARILMIŞ"

Burada yumuşak kat vardır. Bizim sürekli olarak uyardığımız olaylardan bir tanesi. Bir yapıda oturuluyor ise alt katlarındaki dükkanlar varsa kolon dikmeler yavaşlatılmışsa ve alan açılmışsa oralar yıkılır. Burada görülüyor ki bu binanın en fazla deprem alacak katı eczane katının bulunduğu kesim. Burada duvarların kaldırılıp yerine cam pencereler yapıldığını görüyoruz. Burası tamamen zayıf kat. Yıkılmaya neredeyse davetiye çıkarılmış.

Depremin en çok hasar verdiği yer toprak katıdır. Burada en güçlü haldedir. Yukarılara çıktıkça ise azalır. Burada toprak katının yumuşatılmış olması yıkımın ana nedeni olarak gözüküyor.

Deprem sonrasında Balıkesirli vatandaşlarımız da bu akşam evlerine girmesinler."