İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecinin son mesajı ortaya çıktı

İsrail saldırısında 4 meslektaşıyla birlikte öldürülen El Cezire muhabiri Enes Şerif'in bıraktığı son mesaj yayınlandı.

İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef aldı. Saldırıda, El Cezirre muhabiri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Şerif'in Hamas'ın hücre lideri olarak görev yaptığını ve İsrail'e roket saldırıları planladığını iddia etse de o Gazze'nin en etkili basın emekçilerinden biri olarak tanınıyor.

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, Şerif'in, özellikle Arap dünyasında Gazze Şeridi'nden gelen başlıca seslerden biri olduğunu belirtti. Birçok haberi çevrilip sosyal medyada paylaşıldığı için Batı dünyasına da ulaştı.

Gazetecilerin öldürülmesi, Binyamin Netanyahu hükümetinin, yalnızca birkaç gün önce Gazze Şehri'ni işgal edeceklerini açıklamasının ardından geldi. İsraili, son saldırıyla, Gazze Şehri'nden haber yapan tüm El Cezire ekibini öldürmüş oldu.

"BU SESLER SUSMAYACAK"

El Cezire, gazetecilerinin katledilmesinin ardından şöyle yazdı: "Şüphesiz, bu haberler yine de dünyaya ulaşacak. Hala sahada çalışan düzinelerce Filistinli gazeteci var. Yani İsrail ordusu ve hükümeti bu sesleri susturduğunu düşünse de, tam tersi olacak."

DEFALARCA ÇAĞRI YAPTI

Öte yandan Şerif'in, sadece bir gazeteci olarak değil, Gazze Şeridi'nde bu savaşı yaşayan biri olarak da karşı karşıya olduğu tehlikelerin farkındaydı. Şerif, savaş sırasında muhabir oldu, ancak ondan önce kameramanlık yapıyordu. Bu nedenle, Gazze Şeridi'nde yaşanan birçok savaşa aşinaydı ve bunları bizzat yaşamıştı.

Sosyal medyada defalarca tüm dünyaya, hayatının tehlikede olduğunu, İsrail ordusunun kendisine karşı bir kampanya başlattığını ve öldürülmekten korktuğunu belirten çağrılar yayınladı.



HAYATLARINI TEHLİKEYE ATARAK AÇLIĞI GÖSTERDİLER

Birleşmiş Milletler, İsrail'in El Cezire muhabirlerini öldürmesini kınarken New York merkezli Basın Özgürlüğü Vakfı, medyaya yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Vakfın savunma direktörü Seth Stern, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Gazze'de son zamanlarda görülen korkunç açlık ve acı görüntülerinden öfkelenen herkes, gazeteciler hayatlarını tehlikeye atmasaydı bu görüntüleri göremeyeceklerini ve hükümetlerinin finanse ettiği zulmü bilemeyeceklerini anlamalıdır. İşte bu yüzden İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek onları hedef alıyor ve öldürüyor. Şimdi, belki de öldürmelerin başladığı günden bu yana hiç olmadığı kadar, dünya bu gazetecilerin çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu anlıyor" diye konuştu.

"LİDERLER GÖSTERMELİK KINAMALARDA BULUNAMAZ"

Suikastların sona ermesi için yapılan çağrıların her zamankinden daha yüksek sesle olması gerektiğine dikkat çeken Stern, "İsrail'in gazetecileri ve diğer sivilleri yok etmek için kullandığı para ve silahlar akmaya devam ederken, liderlerimizin sadece endişelerini dile getirmeleri veya göstermelik kınamalarda bulunmalarına izin veremeyiz” diye ekledi.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Şerif'in X hesabı, 6 Nisan 2025 tarihinde yazılmış ve ölümü durumunda yayınlanmak üzere hazırlanan son mesajını paylaştı. Mesajda sevdiklerine veda eden gazeteci, Filistin ve halkının özgürleşmesi için çağrıda bulunuyor.

Çağrı, "Bu benim vasiyetim ve son mesajımdır. Bu sözler size ulaşırsa, İsrail'in beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başardığını bilin" ifadeleriyle başlıyor.

Mesajın devamında şu ifadeler yer alıyor: “Size Filistin'i emanet ediyorum. Müslüman dünyasının tacındaki mücevher, bu dünyadaki her özgür insanın kalbi. Size onun halkını, hiç hayal kurma ya da güvenlik ve barış içinde yaşama fırsatı bulamayan mağdur ve masum çocuklarını emanet ediyorum. Onların saf bedenleri binlerce tonluk İsrail bombaları ve füzeleri altında ezildi, parçalandı ve duvarlara dağıldı.

Zincirlerin sizi susturmasına, sınırların sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Onur ve özgürlüğün güneşi çalınan vatanımızın üzerinde doğana kadar, bu toprakların ve halkının kurtuluşu için köprüler olun. Size aileme bakmanızı emanet ediyorum."