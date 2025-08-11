10 Ağustos 2025’te Balıkesir’deki deprem sonrası, Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi gündeme geldi. Telefon sensörleriyle sarsıntıyı algılayıp saniyeler öncesinden uyarı gönderen sistem, Android cihazlarda ek uygulama gerektirmeden kullanılabiliyor.

10 Ağustos 2025’te Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrası, Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi yeniden gündeme geldi. Akıllı telefonlara saniyeler öncesinden deprem uyarısı gönderebilen bu sistem, özellikle afet anında hayat kurtarıcı olabilecek bilgiler sunuyor.

Kullanıcıların Android cihazlarında ek bir uygulama indirmeden faydalanabildiği sistem, telefonun sensörlerini kullanarak sarsıntıyı tespit ediyor ve bölgedeki diğer kullanıcılara uyarı mesajı gönderiyor.

Peki Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor, nasıl aktif ediliyor?

Google’ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, dünya çapındaki Android cihazlardaki ivmeölçer sensörlerini kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki kullanıcılara depremin başlamasından saniyeler önce uyarı gönderiyor. Bu sayede zaman kazanarak güvenli bir yere geçiş, gazı kapatma veya sevdiklerine haber verme şansı elde ediliyor.

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR, KULLANILIR?

Android cihazında "Ayarlar" uygulamasını aç.

Arama çubuğuna “Deprem uyarıları” yaz veya “Konum” → Gelişmiş → Deprem Uyarıları yolunu izle.

“Deprem Uyarıları” seçeneğini aktif hale getir.

Bu ayarı açmak için hem konum servislerinin hem de Wi‑Fi veya mobil veri bağlantısının açık olması gerekir.

Özellik yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda çalışır ve ek uygulama indirmeni gerektirmez.

Be Aware (Hafif sarsıntı): Bilgilendirme amacıyla ekranında hafif bir bildirim görürsün.

Take Action (Orta / Kuvvetli sarsıntı): Ekranı açar, sesli alarm vererek daha acil bir müdahale için seni uyarır

Deprem olduğunda, cihazın ekranında güvenlik adımları ve tahmini deprem bilgileri gösterilir. Bu sayede kendini korumak için önlem alabilirsin.