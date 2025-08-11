BIST 11.037
DOLAR 40,72
EURO 47,47
ALTIN 4.397,96
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur arayacak! Kadroda değişiklik...

Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur arayacak! Kadroda değişiklik...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Abone ol

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Talisca dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.

İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

Kadroda değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

ÖNCEKİ HABERLER
Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok
Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok
19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi
19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi
Şamil Tayyar'dan Rezan Epözdemir paylaşımı o savcıya dikkat çekti
Şamil Tayyar'dan Rezan Epözdemir paylaşımı o savcıya dikkat çekti
"Ocak ayı beklenmemeli" Asgari ücret için ara zam çağrısı!
"Ocak ayı beklenmemeli" Asgari ücret için ara zam çağrısı!
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem kamerada
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem kamerada
GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet
GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!
Galatasary'dan Alvaro Morata açıklaması
Galatasary'dan Alvaro Morata açıklaması
Balıkesir'de deprem nedeniyle yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi
Balıkesir'de deprem nedeniyle yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi
Balıkesir Sındırgı merkezli depremi kırsal mahallelerde yaşayanlar o anları anlattı
Balıkesir Sındırgı merkezli depremi kırsal mahallelerde yaşayanlar o anları anlattı
Balıkesir'de 4 saatte 84 artçı deprem oldu gece 3 deprem meydana geldi
Balıkesir'de 4 saatte 84 artçı deprem oldu gece 3 deprem meydana geldi
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem