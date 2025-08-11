BIST 11.037
DOLAR 40,72
EURO 47,47
ALTIN 4.397,96
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı! Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle Cumhurbaşkanlığına gelişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Abone ol

Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bu görevde 11 yılı geride bıraktı. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle Cumhurbaşkanlığına gelişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şahin paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde konuk olduğu bir programda, 'SSK'lılar herhangi bir eczaneden ilaç alabilecekler. Özel hastanelerde de tedavi olabilecekler' şeklindeki seçim vaadi hakkında yaptığı konuşmaya yer verdi.

"Bugün çok basit görünen birçok hizmet, o günlerde hayaldi"

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"İnsan unutur ama hatırlamak iyidir. AK Kadrolar olarak göreve talip olduğumuz günlerde, bu ülkede bir hastaneye gidip muayene olmak ve ardından istediğin eczaneden ilacını alabilmek, verilebilecek en büyük seçim vaadiydi.

Bugün çok basit görünen birçok hizmet, o günlerde hayaldi. Çok çalıştık, büyük mesafeler katettik ve tam 11 yıl önce bugün, bambaşka bir ivme kazandık. Millet, sandıkta iradesini ortaya koydu ve Sayın Cumhurbaşkanımızı halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı yaptı.

"İstikrar adası olarak geleceğe yürüdük, yürümeye devam ediyoruz"

O günden bu yana; dünya savaşlarla, pandemiyle, küresel ekonomik krizle sarsılırken, biz ek olarak terörle, hain darbe girişimleriyle mücadele ettik, büyük depremler yaşadık, çevresi ateş çemberiyle sarılmış bir ülke olduk.

Fakat güçlü bir liderlikle, tüm bu zorluklara rağmen istikrar adası olarak geleceğe yürüdük, yürümeye devam ediyoruz.

Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu milletin başından eksik etmesin."

ÖNCEKİ HABERLER
Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor?
Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor?
Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur arayacak! Kadroda değişiklik...
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur arayacak! Kadroda değişiklik...
Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok
Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok
19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi
19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi
Şamil Tayyar'dan Rezan Epözdemir paylaşımı o savcıya dikkat çekti
Şamil Tayyar'dan Rezan Epözdemir paylaşımı o savcıya dikkat çekti
"Ocak ayı beklenmemeli" Asgari ücret için ara zam çağrısı!
"Ocak ayı beklenmemeli" Asgari ücret için ara zam çağrısı!
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem kamerada
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem kamerada
GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet
GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!
Galatasary'dan Alvaro Morata açıklaması
Galatasary'dan Alvaro Morata açıklaması