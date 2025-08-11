Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı! Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle Cumhurbaşkanlığına gelişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bu görevde 11 yılı geride bıraktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle Cumhurbaşkanlığına gelişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şahin paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde konuk olduğu bir programda, 'SSK'lılar herhangi bir eczaneden ilaç alabilecekler. Özel hastanelerde de tedavi olabilecekler' şeklindeki seçim vaadi hakkında yaptığı konuşmaya yer verdi.

"Bugün çok basit görünen birçok hizmet, o günlerde hayaldi"

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"İnsan unutur ama hatırlamak iyidir. AK Kadrolar olarak göreve talip olduğumuz günlerde, bu ülkede bir hastaneye gidip muayene olmak ve ardından istediğin eczaneden ilacını alabilmek, verilebilecek en büyük seçim vaadiydi.

Bugün çok basit görünen birçok hizmet, o günlerde hayaldi. Çok çalıştık, büyük mesafeler katettik ve tam 11 yıl önce bugün, bambaşka bir ivme kazandık. Millet, sandıkta iradesini ortaya koydu ve Sayın Cumhurbaşkanımızı halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı yaptı.

"İstikrar adası olarak geleceğe yürüdük, yürümeye devam ediyoruz"

O günden bu yana; dünya savaşlarla, pandemiyle, küresel ekonomik krizle sarsılırken, biz ek olarak terörle, hain darbe girişimleriyle mücadele ettik, büyük depremler yaşadık, çevresi ateş çemberiyle sarılmış bir ülke olduk.

Fakat güçlü bir liderlikle, tüm bu zorluklara rağmen istikrar adası olarak geleceğe yürüdük, yürümeye devam ediyoruz.

Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu milletin başından eksik etmesin."