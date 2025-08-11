BIST 11.037
DOLAR 40,72
EURO 47,47
ALTIN 4.397,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te traktör ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...

Gaziantep'in Araban ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Burak Aktaş yönetimindeki 27 NM 083 plakalı traktör, Aşağı Yufkalı Mahallesi'nde Ahmet Karaoğlan idaresindeki 33 DN 600 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler otomobil sürücüsü Karaoğlan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan traktör sürücüsü Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

