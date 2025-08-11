BIST 11.037
DOLAR 40,72
EURO 47,47
ALTIN 4.397,96
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir depreminde yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir depreminde yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, an itibarıyla hastanelerde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralının bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Abone ol

Memişoğlu, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Rahmetli olan vatandaşın ailesine başsağlığı dileyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Deprem bir kültür, depreme hazırlıklı olmamız lazım; hem davranış yöntemleriyle hem de fiziki yapımızla toplumsal olarak hazır olmamız gerekiyor. AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklarımız çok büyük bir tecrübeye sahip. Ama bunun toplumsal olarak, müteahhit, ev sahibi, kiracı olarak daha iyi hazırlanması gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyor, yaptığımız binalar, hazırlıksız olmamız bizi öldürüyor. Depreme hep beraber toplumsal olarak hazır olmamız lazım."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor
Foto Galeri Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce MHP'ye atılan iftirayı körükledi Yıldıray Oğur işin aslını yazdı
Muharrem İnce MHP'ye atılan iftirayı körükledi Yıldıray Oğur işin aslını yazdı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha
Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha
Gaziantep'te traktör ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Gaziantep'te traktör ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Kars'ta direksiyonda kalp krizi geçiren şahıs kurtarılamadı...
Kars'ta direksiyonda kalp krizi geçiren şahıs kurtarılamadı...
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecinin son mesajı ortaya çıktı
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecinin son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı! Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı! Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım
Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor?
Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor?
Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur arayacak! Kadroda değişiklik...
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur arayacak! Kadroda değişiklik...
Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok
Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok
19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi
19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi