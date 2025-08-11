BIST 11.037
DOLAR 40,72
EURO 47,47
ALTIN 4.397,96

Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor

|
Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerdeki son durum belli olurken, Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Aslan' hamlesi geldi. İşte haberin ayrıntıları...

Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor - Resim: 1

Benfica forması giyen ve adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini kaldırdı.

16
Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor - Resim: 2

Sosyal medyada paylaşılan bu değişiklik, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının yoğun yorumlarına neden oldu.

26
Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor - Resim: 3

Birbirlerini takipden çıkmışlardı

Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkması da dikkat çekmişti.

36
Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor - Resim: 4

Görüşmeler sürüyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi. 

46