Fenerbahçe'nin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 'Aslan' hamlesi konuşuluyor
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerdeki son durum belli olurken, Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Aslan' hamlesi geldi. İşte haberin ayrıntıları...
Benfica forması giyen ve adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini kaldırdı.
Sosyal medyada paylaşılan bu değişiklik, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının yoğun yorumlarına neden oldu.
Birbirlerini takipden çıkmışlardı
Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkması da dikkat çekmişti.
Görüşmeler sürüyor
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi.