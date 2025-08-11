BIST 11.075
Sağlık sorunları ile mücadele ediyordu! Ayla Başar hayatını kaybetti...

"Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi eserleriyle tanınan Ayla Başar, uzun süredir gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medyadan paylaştı.

Uzun süredir tedavi gören usta yorumcu Ayla Başar, hayranlarını yasa boğan bir haberle gündeme geldi. Sanat yaşamı boyunca "Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi pek çok esere sesiyle hayat veren Başar'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ses Sanatçısı Ayla Başar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vefat haberi sonrası, sanatçının sevenleri sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla hem üzüntülerini dile getirdi hem de desteklerini iletti.

