Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremi uyarısı geldi!

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Marmara'da beklenen İstanbul depremine ilişkin konuştu. Ersoy, "İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama tüm Türkiye İstanbul'a bakamaz." dedi. 11.08.2025 - 11:56

eklenen İstanbul Depremi Uyarısı: "Türkiye İstanbul'a Bakamaz"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bir bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Marmara'da beklenen İstanbul depremine ilişkin konuştu.

Bölgede daha büyük deprem olur mu?

Yaşanan depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

Burası Simav fayı. Bu artçılar başka tarafa kaymazsa giderek sönümlenecektir.

Burada gerilim transferi olmuştur. Her zaman deprem olan yerin komşu fayları risk altındadır. Buraları izlemek lazım. Bingöl Karlıova'dan Erzincan'a kadar olan Yedisu Fayı en rikli bölge şu an.

Türkiye'de 5,5'dan büyük deprem oluşturacak 500'ün üzerinde fay var."

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin konuşan Ersoy, şöyle devam etti:

"Marmara ve Kuzey Anadolu fayı sekiz büyüklüğüne kadar deprem üretebilir.

Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Şimdilerde depremin büyüklüğünün 7,2 büyüklüğünde olacağı konuşulmaya başladı.

Marmara'da olacak bir depremde tsunami de olabilir. Büyük bir deprem olursa en çok sahil bölgesi etkilenir. İstanbul'da kaos olabilir. İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama tüm Türkiye İstanbul'a bakamaz."

Uyarı sistemleri işe yarıyor mu?

"Erken uyarı sistemleri işe yarar mı?" sorusuna da yanıt veren Ersoy, GSM operatörleri tarafından kullanılan bu sistemin Marmara'da işe yaramayacağını belirtti.