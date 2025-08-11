BIST 11.075
DOLAR 40,71
EURO 47,45
ALTIN 4.396,96
GÜNCEL

Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Nazmi Şimşek hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı

Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Nazmi Şimşek hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti. Bakan Şimşek, ağabeyinin cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vakti kılınacağını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağabeyi Nazmi Şimşek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Şimşek, Nazmi Şimşek'in cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vaktinde kılınacağını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün Yalova'da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Salı günü Batman'da, çarşamba günü Ankara'da taziyeleri kabul edeceğiz. Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Nazmi Şimşek hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı - Resim: 0

