BIST 11.075
DOLAR 40,71
EURO 47,45
ALTIN 4.396,96
HABER /  EKONOMİ

Vakıf Katılım 2025'in ilk 6 ayında yüzde 39 büyüdü

Vakıf Katılım 2025'in ilk 6 ayında yüzde 39 büyüdü

Vakıf Katılım, 2025'in ilk yarısında 2024'e göre yüzde 39 büyüdü.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, 2025'in nisan-haziran döneminde 407,2 milyar lira fon topladı ve ekonomiye 455,7 milyar lira finansman desteği sağladı.

Aktif büyüklüğü 2025'in ikinci çeyreğinde 561,8 milyar liraya ulaşan banka, yılın ilk 6 aylık döneminde ise 2024'e göre yüzde 39'luk büyüme kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Vakıf Katılım olarak istikrarlı büyümeyi sürdürmenin ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu başarının, sadece finansal göstergelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına olan katkısının da bir göstergesi olduğunu aktaran Akben, "Önümüzdeki dönemde de aynı azim ve inançla hareket etmeye, teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle müşterilerimize daha fazla değer katmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı ihale tarihi belli oldu
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı ihale tarihi belli oldu
Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Nazmi Şimşek hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı
Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Nazmi Şimşek hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi
Ford Transit 60 yaşına girdi
Ford Transit 60 yaşına girdi
İhlas Holding, Kırgızistan'da iki hidroelektrik projesi için yatırım anlaşması imzaladı
İhlas Holding, Kırgızistan'da iki hidroelektrik projesi için yatırım anlaşması imzaladı
Bakanlar Memişoğlu ve Yerlikaya'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Bakanlar Memişoğlu ve Yerlikaya'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Muharrem İnce MHP'ye atılan iftirayı körükledi Yıldıray Çiçek işin aslını yazdı
Muharrem İnce MHP'ye atılan iftirayı körükledi Yıldıray Çiçek işin aslını yazdı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha
Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha
Gaziantep'te traktör ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Gaziantep'te traktör ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Kars'ta direksiyonda kalp krizi geçiren şahıs kurtarılamadı...
Kars'ta direksiyonda kalp krizi geçiren şahıs kurtarılamadı...
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecinin son mesajı ortaya çıktı
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecinin son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı! Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı! Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım