Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin hasar tespit verilerini paylaştı

Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin hasar tespit verilerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 1 yıkık, 13 ağır hasarlı ve 61 az hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti. Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin hasar tespit verilerini paylaştı - Resim: 0

Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin hasar tespit verilerini paylaştı - Resim: 1

