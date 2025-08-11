Balıkesir depreminin ardından sıradaki yerler! Prof. Osman Bektaş 6 ilin ismini verdi

Deprem kendini dün akşam bir kez daha hatırlattı. Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1'lik depremde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da depremin hangi şehri tetikleyebileceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Osman Bektaş, 'dikkat' diyerek 6 ili uyardı.

Balıkesir-Sındırgı'da yaşanan 6.1'lik depremin ardından, önde gelen jeoloji uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Ege Bölgesi için endişe verici bir analiz geldi. Bektaş, bölgedeki deprem aktivitesini "tümör gibi büyüyen" bir yapıya benzeterek, Sındırgı depreminin son halka olmayacağını ve sismik tehlikenin yeni illere doğru genişleyeceği uyarısında bulundu.

56 YILDA 6 BÜYÜK DEPREM

Prof. Dr. Bektaş, analizinin merkezine "Uşak Bloğu" adını verdiği jeolojik yapıyı koydu. Kuzeyde Simav Fayı, güneyde ise Gediz Fayı ile sınırlanan bu bloğun, 1969 ile 2025 yılları arasında 6 ila 7 büyüklüğünde tam 6 büyük deprem ürettiğini belirtti. Bektaş, bu depremlerin, bloğu oluşturan fayların birbirine "stres transfer etmesiyle" yani birbirini tetiklemesiyle meydana geldiğini vurguladı.

6 İLDE DEPREM RİSKİ

Sındırgı'da yaşanan 6.1'lik depremin, bu büyüyen "deprem kümesinin" son ürünü olmayacağının altını çizen Prof. Dr. Bektaş, tehlikenin yayılacağı yeni bölgeleri net bir şekilde sıraladı:

-"Deprem kümesi batıda Manisa-İzmir; Güneyde Aydın-Muğla; doğuda Isparta, Afyon yörelerine doğru genişleyecek."

-Bu uyarı, sismik aktivitenin sadece mevcut fay hatları üzerinde değil, komşu bölgeleri de etkileyerek etki alanını genişleteceği anlamına geliyor.