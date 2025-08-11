BIST 11.081
Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 düştü.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 9,16 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 1,9 artış kaydetti.

