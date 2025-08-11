BIST 11.081
DOLAR 40,71
EURO 47,39
ALTIN 4.388,60
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de korkunç kaza can aldı! 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Mersin'de korkunç kaza can aldı! 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde motosikletin çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Abone ol

Yunus Emre K. (20) idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde koşarak karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Isra (5) ve ağabeyi Muhammed Elosman'a (7) çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve çocuklar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşlerden Isra Elosman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tahsildaroğlu'nun sahibi Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti Ezine peyniriyle zengin oldu
Tahsildaroğlu'nun sahibi Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti Ezine peyniriyle zengin oldu
Kürşad Zorlu'dan terörsüz Türkiye hedefi açıklaması
Kürşad Zorlu'dan terörsüz Türkiye hedefi açıklaması
Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı
Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı
Batman'dan çalışmak için Ordu'ya geldi denizde can verdi
Batman'dan çalışmak için Ordu'ya geldi denizde can verdi
Yandex Maps ve Navigasyon'a yeni özellikler eklendi
Yandex Maps ve Navigasyon'a yeni özellikler eklendi
İtalya'da kan donduran itiraf! Öfkeli anne eşine şiddet uygulayan oğlunu parçalara ayırdı...
İtalya'da kan donduran itiraf! Öfkeli anne eşine şiddet uygulayan oğlunu parçalara ayırdı...
Ayla Başar'dan acı haber geldi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ayla Başar'dan acı haber geldi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Balıkesir depreminin ardından sıradaki yerler! Prof. Osman Bektaş 6 ilin ismini verdi
Balıkesir depreminin ardından sıradaki yerler! Prof. Osman Bektaş 6 ilin ismini verdi
Depremde hayat kurtaran fark: Android 30 saniye önce uyardı, iPhone neden sessiz kaldı?
Depremde hayat kurtaran fark: Android 30 saniye önce uyardı, iPhone neden sessiz kaldı?
Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin hasar tespit verilerini paylaştı
Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin hasar tespit verilerini paylaştı
Sağlık sorunları ile mücadele ediyordu! Ayla Başar hayatını kaybetti...
Sağlık sorunları ile mücadele ediyordu! Ayla Başar hayatını kaybetti...
Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremi uyarısı geldi!
Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremi uyarısı geldi!