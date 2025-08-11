Mersin'de korkunç kaza can aldı! 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde motosikletin çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.Abone ol
Yunus Emre K. (20) idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde koşarak karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Isra (5) ve ağabeyi Muhammed Elosman'a (7) çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve çocuklar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşlerden Isra Elosman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
EKİPLER GÖZALTINA ALDI
Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.