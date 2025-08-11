Tahsildaroğlu'nun sahibi Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti Ezine peyniriyle zengin oldu

Türkiye'nin köklü markalarından Tahsildaroğlu'nun kurucusu Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında vefat etti. Ezine peyniri ile Türkiye'de hatırı sayılır iş insanları arasına giren Selman Tahsildaroğlu'nun cenazesi, İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye'nin köklü süt ve süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu'nun kurucusu ve Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında vefat etti. Sektörün duayen isimlerinden biri olan Selman Tahsildaroğlu'nun vefatı, iş dünyası ve gastronomi camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Selman Tahsildaroğlu için ilk tören, saat 12.00'de Bayramiç'teki fabrika binasında düzenlendi. Ünlü iş insanı, İstanbul Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Selman Tahsildaroğlu kimdir aslen nereli?

1932 yılında Makedonya’nın Ohri kentinde doğan Selman Tahsildaroğlu, Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu Süt Ürünleri A.Ş.’nin kurucusu ve Onursal Başkanıydı. Selman Tahsildaroğlu, Osmanlı döneminden beri Makedonya’da yaşayan Türk kökenli bir aileye mensuptu.

Selman Tahsildaroğlu verdiği bir röportajda kökleriyle ilgili şunları söylemişti:

-Ben 1932’de Makedonya’nın Ohri şehrinde doğdum. 7 kardeşiz. Babam 2. Dünya Savaşı’ndan önce tüccardı. Harpten sonra komünistler elimizdekileri de aldı. İlkokula Sırpça olarak başladım, Sırplar gitti; Bulgarlar geldi, Bulgarca devam ettim. Derken Bulgarlar gitti, Makedonlar geldi. Bu sefer Makedonca devam ettim. Ben bir gün Türkçe dersi almadım. Bulgarca öğrenim gördüğüm zaman da okulda tek Türk çocuğu bendim. 1955 yılının Mart ayında Türkiye’ye geldik. Türkiye'ye geldiğimde 22 yaşındaydım.

Ezine peyniriyle hem ün hem servet edindi

Ezine peyniri üretiminde öncü bir isim olarak bilinen Tahsildaroğlu, bu peyniri dünyaya tanıttı. 15 bin ton peynir üretme kapasitesini sahip olan tesisle, 15 ülkeye ihracaat yapan Selman Tahsildaroğlu, ezine peyniriyle hem global bir üne hem de servete kavuştu.