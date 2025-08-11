İtalya'da kan donduran itiraf! Öfkeli anne eşine şiddet uygulayan oğlunu parçalara ayırdı...

İtalya'da bir anne, şiddet gören gelinini korumak için geçen ay kendi oğlunu öldürerek parçalara ayırdığını itiraf etti.

İtalya'da 61 yaşındaki Lorena Venier, 35 yaşındaki oğlu Alessandro Venier'i 25 Temmuz Cuma günü öldürdüğünü kabul etti. İtalya'nın konuştuğu bu cinayeti ortaya çıkaran ise polisi arayarak cinayete yardım ettiğini kabul eden 30 yaşındaki gelini Mailyn Castro Monsalvo oldu.

Alessandro'nun cesedi, İtalya'nın Gemona del Friuli kasabasında eşi ve sekiz aylık kızıyla birlikte yaşadığı evin bodrum katında parçalanmış halde bulundu.

HEMŞİRE ANNE OĞLUNU ÜÇ PARÇAYA AYIRDI

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre bir hemşire olan anne Lorena duruşmasında Alessandro'yu bizzat kendisinin parçalara ayırdığını itiraf etti. Lorena oğlunu demir testereyle üç parçaya ayırdığını anlattı.

Kaynana gelinin cinayeti Alessandro'nun Mailyn'e şiddet uygulamasından aylar sonra planladığı öğrenildi. L'Unione Sarda'nın haberine göre Lorena "Mailyn, ocak ayında kızları doğduğundan beri benden aylarca oğlumu öldürmemi istedi" dedi.

KOLOMBİYA'YA GİTMEYİ PLANLIYORLARDI

"Mailyn çok kötü bir şekilde dövülmüş, hakarete uğramış ve ölümle tehdit edilmişti..." diye anlatan kadın "Oğlum onun doğum sonrası depresyonunu küçümsedi. Ben durumu şikayet etmeye kalkınca da arkamdan yumruk attı" diye iddia etti.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre Alessandro, eşinin memleketi Kolombiya'ya taşınmayı planlıyordu. Lorena "Kolombiya'ya gitmelerine izin veremezdim. Mailyn ve bebek için orası çok tehlikeliydi. Onu durdurmanın tek yolu öldürmekti" diye anlattı.

Yerel gazetelere göre Alessandro ayrıca eşini Kolombiya'da nehre atmakla tehdit etmişti.

GELİNİ BİLİNCİNİ KAYBETMESİNE YARDIM ETMİŞ

Mailyn'in Alessandro'ya bilincini kaybetmesi için içinde sakinleştirici olan bir limonata verdiği ve Lorena'nın çalıştığı hastaneden aldıkları insülinden iki doz enjekte ettiği öğrenildi.

Alessandro'nun ağır insülin dozuna rağmen hayatta kaldığı belirtiliyor. Bunun üzerine iki kadın Alessandro'yu yastıkla ve ayakkabı bağcıklarıyla boğduğu, vücudundaki kokuyu gizlemek için de kireçle kapladıkları ifade ediliyor.

PLANI GELİNİN İTİRAFI BOZDU

Lorena, mahkemede gelininin yalnızca cinayet sonrası temizlikten sorumlu olduğunu söyledi. Oğlunun Güney Amerika'ya gitme planı nedeniyle yokluğunun fark edilmeyeceğini düşünen annenin planı Mailyn'in itirafıyla bozuldu.

İtalyan anne cinayet ve cesedi saklama suçlarından yargılanırken gelini de cinayete azmettirme suçlamasıyla soruşturuluyor.