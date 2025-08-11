Balıkesir'de bir deprem daha oldu AFAD büyüklüğünü açıkkladı

Balıkesir'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedildi. Bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerinde oldu.