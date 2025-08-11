BIST 11.081
HABER /  GÜNCEL

Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum karayolları ulaşıma kapandı.

2024 yılı Haziran ayında, Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki T-14 tünelinin üst beton korunağında meydana gelen çökme nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmış, trafik geçici olarak tünelin etrafından sağlanan alternatif güzergaha yönlendirilmişti.

Bu kez alternatif yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapladı.

Olayın ardından yolun her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede ikinci bir heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

