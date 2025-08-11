BIST 11.081
DOLAR 40,71
EURO 47,39
ALTIN 4.388,60
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı!

Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı!

Adalet Bakanı Tunç, depremde yıkılan binayla ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, binanın müteahhidi ve sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde Sındırgı ilçesinde 3 katlı binanın yıkıldığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini, binadan karot örneklerinin alındığını ifade etti.

Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı! - Resim: 0

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı! - Resim: 1

Yıkılan binanın enkazı kaldırılmaya başlandı

Depremde yıkılan 3 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyet tarafından inceleme yapıldı.

Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı! - Resim: 2

Binanın enkazındaki kiriş ve kolonlardan karot numunelerinin alınmasının ardından enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları AA ekibince dronla görüntülendi.

Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı! - Resim: 3

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı.

Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı! - Resim: 4

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı'nı kabul etti
KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı
KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı
Gurbetçiler sınırda ceza şoku yaşadı: Ceza öderken isyan ettiler...
Gurbetçiler sınırda ceza şoku yaşadı: Ceza öderken isyan ettiler...
İsrail'den Gazze'deki soykırıma katkı sunan ABD'li generale teşekkür
İsrail'den Gazze'deki soykırıma katkı sunan ABD'li generale teşekkür
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor...
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor...
Gözler 15 Ağustos'taki ziyarette! Putin tarihe geçecek
Gözler 15 Ağustos'taki ziyarette! Putin tarihe geçecek
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? Bu fotoğraf yüzünden casus deniyor
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? Bu fotoğraf yüzünden casus deniyor
Kurum: Gayrimenkul sertifikası projesinde 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık
Kurum: Gayrimenkul sertifikası projesinde 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık
Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı
Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı
Mersin'de korkunç kaza can aldı! 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Mersin'de korkunç kaza can aldı! 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Tahsildaroğlu'nun sahibi Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti Ezine peyniriyle zengin oldu
Tahsildaroğlu'nun sahibi Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti Ezine peyniriyle zengin oldu
Kürşad Zorlu'dan terörsüz Türkiye hedefi açıklaması
Kürşad Zorlu'dan terörsüz Türkiye hedefi açıklaması