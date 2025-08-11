Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı!

Adalet Bakanı Tunç, depremde yıkılan binayla ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, binanın müteahhidi ve sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde Sındırgı ilçesinde 3 katlı binanın yıkıldığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini, binadan karot örneklerinin alındığını ifade etti.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Yıkılan binanın enkazı kaldırılmaya başlandı

Depremde yıkılan 3 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyet tarafından inceleme yapıldı.

Binanın enkazındaki kiriş ve kolonlardan karot numunelerinin alınmasının ardından enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları AA ekibince dronla görüntülendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı.

Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.