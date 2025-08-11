BIST 11.070
idefix’in %60'a varan indirimleriyle şehre dönüşünüz efsane olsun!

Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken okul, iş ve kampüs hayatına dönüş heyecanı başladı. idefix, “Şehre Dönüş” kampanyası kapsamında %60’a varan indirimler ve sunduğu ödeme kolaylıklarıyla bu süreci hem ekonomik hem de keyifli hale getiriyor.

Yeni döneme hazırlık yapan herkes için geniş bir ürün yelpazesi sunan idefix, okula dönüşte çanta, kitap ve kalem; işe dönüşte gömlek, ayakkabı ve kahve makinesi; kampüse dönüşte ise bilgisayar, ısıtıcı ve tablet gibi temel ihtiyaçlarda cazip indirimler sağlıyor. idefix, şehre dönüşte neye ihtiyacınız varsa, %60’a varan indirimlerle avantajlı alışveriş imkanı sağlıyor.

Kırtasiye ürünlerinden teknolojiye, modadan ev yaşama kadar geniş ürün gamıyla şehre dönüş sürecinde aradığınız her şeyi bir arada sunuyor.

Geniş ürün yelpazesi ve alışveriş seçenekleri idefix’te!

Kampanyada telefonlar, elektronik aksesuarlar, spor ve outdoor ekipmanları, anne-bebek ürünleri, moda, ev yaşamı ürünleri, bilgisayar aksesuarları, okul gereçleri ve ev dekorasyon gibi geniş bir yelpaze öne çıkan ürünler bulunuyor. Kampanya süresince Yapı Kredi Worldcard’a özel, 6 taksit fırsatı veya 36 aya varan WorldPay Alışveriş Kredisi seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlanıyor. idefix, müşterilerinin yalnızca ihtiyacına değil, bütçesine de destek olmayı sürdürüyor.

idefix’in Şehre Dönüş kampanyası 15 Eylül’e kadar idefix.com ve idefix mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarla buluşuyor. Birçok üründe avantajlı fiyatlar sunan şehre dönüş kampanyasını kaçırmamak için idefix’i yakından takip edebilirsiniz.

