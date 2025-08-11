BIST 11.045
DOLAR 40,70
EURO 47,23
ALTIN 4.384,14
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik eden Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu ve atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi
Depremleri bilen Üşümezsoy'dan yeni 6.5'lik açıklama: Ova çöküyor
Depremleri bilen Üşümezsoy'dan yeni 6.5'lik açıklama: Ova çöküyor
Manisa'da camide görünmez kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da camide görünmez kaza! 1 ölü, 1 yaralı
idefix’in %60'a varan indirimleriyle şehre dönüşünüz efsane olsun!
idefix’in %60'a varan indirimleriyle şehre dönüşünüz efsane olsun!
Bakan Şimşek'in vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek Yalova'da toprağa verildi
Bakan Şimşek'in vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek Yalova'da toprağa verildi
Van'da 4 kişi internet ve aktardan aynı kremi aldı hayatları karardı
Van'da 4 kişi internet ve aktardan aynı kremi aldı hayatları karardı
Devlet Bahçeli'den bomba açıklamalar! Belediye davaları kısmı gündem oldu
Devlet Bahçeli'den bomba açıklamalar! Belediye davaları kısmı gündem oldu
Balıkesir'de bir deprem daha oldu AFAD büyüklüğünü açıkkladı
Balıkesir'de bir deprem daha oldu AFAD büyüklüğünü açıkkladı
Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı
Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı
Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı!
Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı'nı kabul etti
KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı
KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı