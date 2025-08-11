Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Camiamız birazcık sabredecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın gündemine yönelik konuştu. Adalı,"Ben kendimi alkışlatmak istesem geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur, transferleri çoktan bitirmiş olur, Shakhtar maçına da o kadroyla çıkardım. Aynı hatalara düşmemek, aynı süreçleri yaşamamak için camiamız birazcık sabredecek. Beş senede yapılan yanlışları hızlı şekilde düzeltmeye gayret ediyoruz. Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız" dedi.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, geçmiş yönetimler döneminde yapılan transferlerin büyük bir yük getirdiğini söyledi. Adalı, mevcut kaynaklarını yeni transferlerle birlikte geçmişteki maliyetlere de harcamak zorunda olduklarını belirtti.

"Transferlerde yeni hatalar yapma lüksümüz yok." diye konuşan Adalı, geçmiş transferlerin üzerlerinde büyük bir yük oluşturduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Aboubakar, Amartey, Montero, Rebic, Joe Worral, Umut Meraş ve Onur Bulut gibi eski oyuncular için 16-17 milyon avro ödeme yaptık. Buna ilave olarak da geride bıraktığımız hafta, geçtiğimiz yıllardaki birçok ismin ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili de kulübümüz aleyhine bir dava sonuçlandı. Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç Nukan, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon lira üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. O yüzden her seferinde sadece bugünleri planlayarak değil, geçmiş yılları da temizleyerek ilerliyoruz. Yani binbir çabayla oluşturmaya çalıştığımız kaynakları bugünümüz ve geleceğimiz için değil maalesef geçmişe de kullanmak zorunda kalıyoruz. Bizden önce transfer edilen ve kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırarak yabancı oyuncu transferinde kendimize hareket alanı açmaya çalışıyoruz. Geçmişte yapılan hatalı transferler büyük bir külfet oluşturuyor ve bizim yapacağımız hamleleri de etkiliyor. Hatalı transfer yapma lüksümüz yok. Maalesef böyle bir hakkımız kalmadı."

Yeni transferleri değerlendirdi

İlerleyen günlerde doğru oyuncular aldıklarını herkesin göreceğini söyleyen Adalı, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yaptığımız 4 transferimiz de kaliteleriyle, daha önce oynadıkları takımlarla, kariyerleri ve karakterleriyle doğru isimler olduklarını gösteriyorlar. Sezon ilerledikçe son derece doğru oyuncular aldığımızı hep birlikte göreceğiz. David Jurasek Çek Milli Takımı'nda forma giyen, Benfica gibi Avrupa’nın önemli bir futbol ekolüne yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olmuş, Bundesliga tecrübesi bulunan, henüz 24 yaşında, çok değerli bir oyuncu. Kendisine herhangi bir kiralama ücreti ödemeden kadromuza kattık. Mecburi bir satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Tammy Abraham'ın kalitesi tartışılmaz, İngiliz Milli Takımı'nın santrforlarından. Chelsea, Roma gibi Avrupa’da uluslararası kupalar kazanmış önemli takımların formasını giymiş bir oyuncu. Henüz 27 yaşında. Geldiği günden bu yana Beşiktaş’a olan aidiyeti, yapabileceği katkı açıkça görülüyor. Beşiktaş'ımıza çok faydalı olacak. Orkun Kökçü, bizim için bir oyuncu transferinden çok daha fazlası. Transfer sürecinde gösterdiği duruşla, her fırsatta dile getirdiği Beşiktaşlılığıyla, karakteriyle, duruşuyla, futboluyla, her şeyiyle çok sevdiğimiz Beşiktaş’ın evladı. Kendisiyle birlikte bütün Beşiktaşlıların da hayalini gerçeğe dönüştürmek, Orkun’a Beşiktaş forması giydirmek bize nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Orkun bir Beşiktaş efsanesi olacak, Beşiktaş’ta kupalar ve şampiyonluklar kazanacak, Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır. Wilfried Ndidi ise Leicester City formasıyla İngiltere’de sayısız maça çıkmış, takımının sembol oyuncularından olmuş, istikrar abidesi bir oyuncu. Taraftarımızın Atiba sonrası o bölgede yıllardır hissettiği boşluğu dolduracak, Beşiktaş'ımıza çok faydalı olacak."

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden uzun yıllar katkı alacağını söyleyen Serdal Adalı, "Bu isimler Beşiktaş'ımıza maliyetlerinden çok daha fazlasını kazandırabilirler. Aldığımız oyuncuların durumu ortadadır. Bugüne kadar nasıl oyuncular getirdiysek, bundan sonra da bu profilde ve kalitedeki isimlere yöneleceğiz. Bunların dışında 32-33 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vererek almayacağız. Gelirler 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeden bu tarz oyunculardan yararlanabiliriz." diye konuştu.

"Camiamız birazcık sabredecek"

Siyah-beyazlı takımın hala takviyeye ihtiyacı olduğunu kaydeden ve taraftarlarından sabır isteyen Adalı, "Ben kendimi alkışlatmak istesem geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur, transferleri çoktan bitirmiş olur, Shakhtar maçına da o kadroyla çıkardım. Transferi de 10 Temmuz’da bitirirdim ama bugünü kurtarmaktan başka hiçbir şeye yaramazdı. Geçtiğimiz sezon ağustos ayında 5 attığımız Süper Kupa maçını da gördüm, sonra o sezonu nasıl bitirdiğimizi de bizzat yaşadım. Aynı hatalara düşmemek, aynı süreçleri yaşamamak için camiamız birazcık sabredecek. Beş senede yapılan yanlışları hızlı şekilde düzeltmeye gayret ediyoruz. Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Lig şampiyonluğu için nasıl bir kadro kurulması gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Adalı, "Son şampiyonluklarımıza bir bakın. 6 numara mevkisinde Tayfur, Ernst, Atiba ve Josef vardı. Yani hep savaşçı ön liberolar ve topla ilişkisi daha yüksek, pas kalitesi daha iyi 8 numaralar. Son 4 yılda hep başka bir şey denedik. Musrati ve Pjanic gibi daha birçok yumuşak 6 numaralara gittik. Orta sahaya alınan birçok oyuncu oldu. Belki hiçbiri kötü oyuncular olmayabilirler ama neredeyse tamamı belirli bir futbol aklı ortaya konmadan hep orta sahaya bir oyuncu almış olmak için alındı. Bu işler bize hiç iyi sonuçlar getirmedi. Biz bunu kökünden en kaliteli oyuncularla değiştirmeye çalışıyoruz. Şimdiki orta saha kurgumuza bakarsanız Ndidi, Orkun ve Rafa üçlüsünün şampiyon olduğumuz sezonlardaki orta saha kurgusuna ne kadar benzer olduğunu göreceksiniz. Demir Ege ve Kartal da süre almaya başladılar, bundan sonra da ciddi süreler alacaklar ve takımımıza büyük katkı sağlayacaklar." şeklinde konuştu.

"Sistemimize uyan oyuncular almaya çalışıyoruz"

Transferlerinin belirli bir plan ve organizasyona göre yapıldığını kaydeden Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma getirmeyeceğiz. Sistemimize uyan, oynamak istediğimiz futbola katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksiklerimizi de bu felsefe ile tamamlayacağız. Bunun sonuçlarını da saha içinde alacağımıza inanıyorum. Kalan transferlerimizi de kafamızdaki bu takım kurgusuna uygun oyuncularla tamamlayacağız. Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek. Başka bölgeler için de fırsat transferleri olursa değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra bu sezon transfer ettiğimiz oyuncular, geçtiğimiz sezonki scout transferi politikasını değiştirmişiz gibi algılandı. Stratejimizde hiçbir değişiklik yok. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Planlarımız hazır. Önce iddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız"

Marcus Rashford'un hiç gündemlerine gelmediğini söyleyen Adalı, "Rashford ile hiç ilgilenmedik ama sıkça yazıldı çizildi. Ne oldu, oyuncu sonunda Barcelona’ya gitti. Ama yolları ayırmayı planladığımız oyuncularımız Rashford haberlerini görüp bizden taleplerini yükselttiler. Sonra bir de bu iddiaları ortaya atan kişiler 'Rashford'u istedi ama alamadı.' diye başlıklar atıp eleştiri yapmaya başladılar." dedi.

Her türlü baskıya rağmen inandıkları şekilde transfer çalışmaları yapacaklarını aktaran Adalı, "Beşiktaş’ın menfaatleri bizim alabileceğimiz eleştirilerden çok daha önemlidir. Biz şahsımıza yapılan eleştirileri göğüsleriz ancak Beşiktaş'a gereksiz külfet oluşturacak bir işe ne olursa olsun imza atmayız." ifadelerini kullandı.

"Önce transferleri bitirelim, ondan sonra hocayı yargılayalım"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de konuşan Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren bir projeksiyon yaptık. Buna göre de en uygun hocanın kendisi olduğuna karar verdik. Kararımızın arkasındayız. Yapılan eleştiriler karşısında da inanılmaz şoktayım. Daha ligin ilk maçına bile çıkmadan hoca yollamayı düşünüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir algı operasyonu görmedim. Shakhtar maçında arzulanan Beşiktaş’ı izletemediğimizin bilincindeyiz. Bunun nedenlerini ve çözümlerini de kendi aramızda konuştuk ve gerekenleri yapıyoruz. Hocanın oyun tercihinden oyuncu değişikliklerine kadar her şey tartışmaya açıldı ancak henüz sezonun başındayız ve çok uzun bir yolumuz var. Bu yolda zaman zaman yenilgiler de istenmeyen sonuçlar da olacak. Her puan kaybında bu denli büyük bir kaos yaşayamayız. Ben Beşiktaş taraftarının zor günlerde ne kadar aklıselim davrandığını, takımlarını nasıl desteklediğini en iyi bilen insanlardan biriyim. Bunu maksatlı olarak yapan çevreler var. Eleştirecekseniz eleştirin. Faydası olacak her eleştiriye açığız. Beni eleştirin. Transferler gecikiyor diyebilirsiniz. Önce transferleri bitirelim, takımımızı ideal kurgusuyla görelim, ondan sonra hocayı yargılayalım. Hoca kibar olduğu için 'Elimdeki kadro bu, elimdekilerle bunu yapıyorum.' demiyor. Hocaya bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Daha önce de söylediğim gibi geçtiğimiz kış sezonunda yerli ve yabancı hocalarla görüştüm. Kimse o günkü koşullarda bu göreve gelmeye cesaret edemedi. Ole geldi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir heyecan getirdi. Hocaya süre vereceğiz. Takım hedeflerinden, istenen kadro yapısından çok uzakken, psikolojik ve mental açıdan diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette kredisi olacak. Transferlerimizi tamamlayınca artık top hocada olacak. İstediğimiz şekilde mücadele eden ve büyük takım oyunu oynayan bir ekibi kendisinden bekleyeceğiz."

Bin düşünüp bir adım atacaklarını söyleyen Adalı, "Geçmişimize bir bakın ve yılın bugünleri için ne zaman bu transfer performansı sergilenmiş objektif olarak değerlendirin. Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsa sadece transfer döneminin bugünleri için değil tüm transfer dönemi için ilk 11'e 4 transfer son derece yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Ghezzal ve Rosier, transfer sezonu bitmek üzereyken bu takıma katılmıştı. Mario Gomez ilk golünü eylül ayının ortasında atabilmişti. Talisca 24 Ağustos’ta ve Aboubakar da 29 Ağustos'ta Beşiktaş’la sözleşme imzalamıştı. Rakiplerimizde de benzer durumlar var. Mesela Osimhen, Galatasaray kadrosuna geçen sezon 4 Eylül’de dahil olmuş ve ilk lig maçına ligin 4. Haftasında çıkmıştı. Şu an daha 11 Ağustos’tayız ve hatırlatıyorum ki biz ilk 11'imize direkt katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncuyu kadromuza kattık. Unutmayın ki bazı transferler için ya devasa bedeller ödemek ya da en doğru zaman ve fırsatları beklemek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyaya da mesaj gönderen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bunlar 5 senedir bu transferleri yapanların uzantıları. Ben onları anlıyorum. Akıllarınca yaptıkları yanlışların üstünü kapatmaya ve yaşananları unutturmaya çalışıyorlar ama ne yaparsanız yapın Beşiktaş tarihi sizleri hep hatırlayacak. Bu camiaya yaşattığınız rezillikleri de öyle kolay kolay unutmayacak." dedi.

Altyapıda da önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Adalı, birçok alanda iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Adalı, teknik direktör Serdar Topraktepe'yi gençlik gelişim sorumlusu olarak göreve getirdiklerini kaydetti. Serdal Adalı eski futbolculardan bir danışma kurulu oluşturduklarını vurgulayarak, "Yeni havalimanı yakınlardaki 100 dönüm arazi için de tüm müracaatlar yapıldı. En kısa zamanda bu arazi üzerinde de inşaat çalışmalarına başlamayı umut ediyoruz. Altyapıdan yetişen oyuncuların satışından elde edilecek bedelin belirli bir kısmı altyapıya aktarılacak ve yeni sporcuların yetişmesi için kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Olumsuz her sonucun ardından birilerinin gitmesinin istendiğini kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Her mağlubiyette, en ufak bir olayda hemen oyuncular gitsin, hoca gitsin, hatta yönetim gitsin algısı yapılıyor. Her 2 ayda bir yepyeni futbolcularla ve bambaşka bir hocayla mı sahaya çıkacağız? Bu algıcılara bakarsak her 2 ayda bir yeniden seçim de yapmamız lazım. Bunların Beşiktaş’a faydalı işler olmadıkları defalarca kanıtlandı." dedi.

Sosyal medyadan oyunculara ve ailelerine hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Adalı, "Hem takımda oyuncular hem de gündemimizde olan yerli yabancı tüm isimler ve aileleri bu haberleri takip edip olumsuz etkileniyorlar. Bu çocuklar, formamızı giydikleri sürece bize emanetler. Biz de onlara Beşiktaş’ın evleri olduğunu hissettireceğiz. Hem onlara gerektiği gibi sahip çıkabilmek, hem de bu sosyal medya zorbalarına gereken tavrı göstermek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlarla sonuna kadar savaşacağım, bunu herkes bilsin. Beşiktaş kulübü meydanı bu sosyal medya eşkıyalarına bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasından hakem konuşulmaya başlandığını aktaran Adalı, "Hakemlerin futbolun önüne geçmediği bir sezon hepimizin en büyük dileğidir. Bu lig bu hakemlerle devam edecek. Hatalar insanlar içindir, bundan sonra da hakem hataları olacaktır ancak bunun sürekli belli takımların lehine ya da aleyhine olmasını kimse izah edemez. Hakemler karar verirken taraftarımızın dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği parayla maça geldiğini, yönetimimizin elinden ne gelirse yapmaya çalıştığını unutmasın. Büyük paralarla oyuncular transfer ediyoruz. Verdikleri kararlar 20 milyonluk bir camiayı etkiliyor. Federasyondaki arkadaşlar MHK’de yeniden yapılanma içinde olduklarını, bu sene daha iyi olacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah öyle olur. Beşiktaş'ımızın saha içinde döktüğü alın terinin takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

Dikilitaş Projesi ile ilgili bilgilendirme de yapan Adalı, şunları aktardı:

"Dikilitaş Projesi planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Öncelikle bahsettiğimiz gibi Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü. Avam proje tamamlandı. İlgili devlet dairelerinden de gerekli izinlerin alınması aşamasındayız. Projenin en başından beri bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız üRecep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha önce projede yer almasını düşündüğümüzü söylediğimiz Ziraat Bankası ise büyük ihtimalle projenin dışında kalacak. Bu nedenle süratle başka devlet bankalarının gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla görüşmelere başladık. Yakında tamamlanır. Dikilitaş Projesi ve gelecekte geliştireceğimiz benzer projeler hem kulübümüzün borçlarının ödenmesine hem de önümüzdeki dönemde istediğimiz takım kadrolarının oluşturulmasına büyük katkı sağlayacak."

"Önce futbolcunun gelmek istemesi önemli"

Jadon Sancho ile ilgili de konuşan Adalı, "Ben de çok istiyorum ama oyuncunun Türkiye'ye gelme yönünde kararı çok önemli. Her istediğimizi afaki parayla alma lüksümüz yok. 1,5 aydır bu konu gündemde var. Elimizden geleni yapacağız ama önce futbolcunun gelmek istemesi önemli. Kimseyi de zorla Beşiktaş'a getirmeyi düşünmüyoruz. Her şartı zorlayacağız. Futbolcular genellikle Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur ya da olmaz diye bir şey söylemek doğru değil. Olabilecekse alır geliriz." ifadelerini kullandı.

Adalı, Kyle Walker-Peters transferinin gerçekleşmemesinde İngiliz futbolcu Alex Oxlade Chamberlain'in takımla ilgili olumsuz konuşmasının etkili olduğunu belirterek, "Peters transferinde iki ayrı etken vardı. Bir tanesi Chamberlain'in takımla ilgili kötü konuşması etkili oldu. Futbolcu tarafının oyalamalarından sonra ne olduysa son dakikada Türkiye'ye gitmek istemiyorum noktasına geldi. Sebeplerini biliyorum. Beşiktaş'ın prensiplerinden taviz verme niyetimiz yok. Ben gelmek istemiyorum diyeni para zoruyla da olsa getirirdik ama bu mantıktaki bir oyuncunun ne kadar faydalı oyuncu olacağı tartışılır." değerlendirmesinde bulundu.

Adalı, Mahmudu Bajo'nun transferinden vazgeçilmesinde Demir Ege'nin Beşiktaş'a dönmesinin önemli bir sebep olduğunu kaydederken, Rıdvan Yılmaz'la da görüştüklerini ancak resmi bir durum olmadığını söyledi.

Taraftarın korkusunu ve endişesini anladığını söyleyen Başkan Adalı bu yüzden çok tedbirli olduklarını aktararak, "İşin ciddiyetinin farkında olan futbolcular gelecek. Taraftarlarımız içlerini rahat tutsunlar. Biraz da sabretsinler. Eksikler tamamlanacak ve bambaşka bir Beşiktaş olacak. Sosyal medya dolduruşuna gelmesinler. Zevkle seyredecekleri bir takım kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Parasını verip kimseyi yollamam, parasını veririm Ümraniye'de oturur"

Gidecek oyuncularla ilgili de konuşan Adalı, "Yüzde yüz bu takıma katkı sağlayacağına emin olmadığım futbolcu bulmadıktan sonra kimseye gidin demiyorum. Hepsiyle görüşüyoruz. Hepsinin de gideceği yerler var. Herkes belli yerlerin transfer zamanını bekliyor. Mali yükün dışında bizi etkilen bir şey yok. Bizim transfer politikamızı etkilemiyor. Parasını verip kimseyi yollamam, parasını veririm Ümraniye'de oturur." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir soruya Adalı, "Benfica'nın Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini hissettim. Aynı mevkide bir oyuncularının sakatlandığı, Kerem'in yerini kısa sürede dolduramayacakları için Benfica'yla bir görüşmemiz olmadı. Benfica zaten Kerem'in Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor. Kerem'le de konuştum, kendisine başarılar diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği nadide futbolcularımızdan biri." diye cevap verdi.

Semih Kılıçsoy'un İtalyan ekibi Cagliari'ye gitmek istediğini de sözlerine ekleyen Adalı, geçmiş dönemde genç oyuncu için herhangi bir resmi teklif gelmediğini söyledi.

"Çok güzel bir kadro oluşturacağız"

Ligde şampiyonluğunu öncelediklerini belirten Başkan Adalı, "Konferans Ligi'nden önce lig şampiyonluğu birinci önceliğimiz. Ligde uzun süredir şampiyonluğumuz yok. Çok güzel bir kadro oluşturacağız. 6-7 yeni oyuncunun takım olabilme, aile ortamı kurması zaman alacak ama bunu yapacağız. Takım oturduktan sonra ligde beklediğimiz sonuçları aldıktan sonra Avrupa'yı önümüze hedef olarak koyabiliriz." diye konuştu.

Transfer döneminde en fazla teklifin Elan Ricardo'ya geldiğini söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "6-7 teklif aldı. Bugün yarın karar aşamasındayız. Portekiz ve Polonya'dan iki ciddi teklif var. Oynama şartını arttırmaya çalışıyoruz. Futbolcunun gittiği takımda 25-30 maç süre alması lazım. Ricardo gidip geldiğinde orta sahada yıldız diyeceğimiz bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.

Adalı, Abraham'ın yedeği olarak birer yerli ve yabancı oyuncu alacaklarını söyledi