Bakan Tunç duyurdu: Süresiz nafaka için yeni model

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu açıkladı. Nafakanın toplu ödenmesi ve her dosyanın ayrı değerlendirilmesi gibi alternatif modeller üzerinde çalışıldığını belirten Tunç, hem kadınların hem de erkeklerin mağdur edilmeyeceği "hakkaniyetli çözümler" vurgusu yaptı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nafaka sistemine yönelik yeni düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu. Boşanmalarda arabuluculuk sisteminin başlayacağını açıklayan Tunç, süresiz nafaka yerine dosya bazlı ve toplu ödeme gibi formüllerin devreye girebileceğini söyledi.

Bartın'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı, "Nafaka için alternatif modeller üretiyoruz" dedi.

Tunç, ömür boyu nafaka ödenmesine ilişkin de değişiklik yapılabileceğini söyledi.

"Nafaka hassas bir konu" diye konuşan Tunç, "Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Toptan ödemeye de karar verilebiliyor. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun'da süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm var. Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Dosya bazında tek tek değerlendirilerek nafakanın belirlenmesi gerekir. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız" dedi.

Tunç, Aile Arabuluculuğu ile anlaşmalı ayrılığın önünün açılacağını da söyledi. Böylece, Boşanma davaları hızla sonuçlandırılacak.

İhtilaflı konuların davaları ise ayrı görülecek.