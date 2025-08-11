Macron'dan İsrail'e tepki: Felaket ilanı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek bunun, eşi benzeri görülmemiş bir felaketin ilanı olduğunu söyledi.

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BFMTV'ye verdiği röportajda, "İsrail kabinesinin, Gazze kentine ve El-Mevasi kamplarına doğru operasyonlarını genişleteceğini ve (buraların) yeniden işgalini duyurması eşi benzeri görülmemiş vahamette bir felaketin ilanıdır ve kalıcı savaşta (yeni) bir aşamadır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sivillerin ve Hamas'ın elindeki esirlerin, İsrail'in bu stratejisinin başlıca kurbanları olmaya devam edeceğini belirten Macron, Gazze için Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi altında uluslararası bir koalisyon kurulması vurgusu yaptı.

Macron, "İsrail'in askeri operasyonlarına hayır. Terörizmle mücadele için, Gazze'yi istikrara kavuşturmak, halkını desteklemek için ve barış ve istikrar yönetimini hayata geçirmek için BM yetkisi altında uluslararası bir koalisyona evet." dedi.

Konunun BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ele alınması için Fransa'nın, ortaklarıyla çalışacağını kaydeden Macron, bunun Gazzeliler ve esirler için "kabul edilemez olan durumdan çıkmanın tek güvenilir yolu" olduğunu dile getirdi.

İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.