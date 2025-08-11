Hayal Köseoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde 'Damla' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu baba acısıyla sarsıldı. Ünlü isim acı haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.Abone ol
Ruhsar, Aşk'ı Memnu, İstanbullu Gelin, Mahkum ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok başarılı projede rol alan Hayal Köseoğlu baba acısıyla sarsıldı.
Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.
Ünlü oyuncu; "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, nolur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.