YEREL

Kızılırmak'ta akıntıya kapılmıştı! Gencin cansız bedenine ulaşıldı...

Kızılırmak'ta akıntıya kapılmıştı! Gencin cansız bedenine ulaşıldı...

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçede 10 Ağustos'ta serpme ağ ile balık tutmak için bir arkadaşıyla Kızılırmak'a giren genç, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kızılırmak'ta arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan aramalar sonucunda sabah saatlerinde Ramazan Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

