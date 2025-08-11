BIST 11.038
DOLAR 40,70
EURO 47,29
ALTIN 4.377,93
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80'inci Yıldönümü etkinliğine video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'nin teşkilinin 80. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, BM'nin, kurulduğu 1945'ten bu yana temel hedefleri olan, küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla, Birleşmiş Milletler'i uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek, geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız.

"Türkiye, BM'nin güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır"

Türkiye, Sayın Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi' de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızı yinelemek suretiyle 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Bu noktada üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Macron'dan İsrail'e tepki: Felaket ilanı!
Macron'dan İsrail'e tepki: Felaket ilanı!
Kızılırmak'ta akıntıya kapılmıştı! Gencin cansız bedenine ulaşıldı...
Kızılırmak'ta akıntıya kapılmıştı! Gencin cansız bedenine ulaşıldı...
Hayal Köseoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti
Hayal Köseoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti
Jose Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi çarpıcı açıklamalar: 1 dakikasını izledim
Jose Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi çarpıcı açıklamalar: 1 dakikasını izledim
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Tarihi zirve
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Tarihi zirve
Icardi dönüş tarihini açıkladı! İşte taraftarı üzen detay...
Icardi dönüş tarihini açıkladı! İşte taraftarı üzen detay...
Bakan Tunç duyurdu: Süresiz nafaka için yeni model
Bakan Tunç duyurdu: Süresiz nafaka için yeni model
TMSF, Ekotürk'e el koydu kanalın sahibi Papara'ya da el konmuştu
TMSF, Ekotürk'e el koydu kanalın sahibi Papara'ya da el konmuştu
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cole Swider'ı kadrosuna kattı
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cole Swider'ı kadrosuna kattı
Çatalca'da 2 bölgede yangın! Yangına müdahale ediliyor
Çatalca'da 2 bölgede yangın! Yangına müdahale ediliyor
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Camiamız birazcık sabredecek
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Camiamız birazcık sabredecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var