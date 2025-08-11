BIST 11.038
ABD Başkanı Trump altın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Trump, "ABD Başkanı Donald J. Trump'tan açıklama: Altına tarife uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması, geçen hafta, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun internet sayfasında yer alan belgelerin, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında olduğunu ortaya koymasının ardında geldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun 1 kilogram ve 100 ons külçe altının uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin açıklaması doğrultusunda karşılıklı tarifelerin muafiyet listesinde yer almadığının ortaya çıkması, altın piyasalarında endişelere neden olmuştu.

ABD basınında, Beyaz Saray'ın külçe altına yönelik tarifeler konusunda "yanlış bilgilere" açıklık getirmek için yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığı belirtilmişti.

