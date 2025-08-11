ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 ağustos Cuma günü yapacağı görüşmenin bir nabız yoklama görüşmesi olacağını söyledi. Trump, "Putin’e bu savaşı bitirmek zorundasın diyeceğim. " dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin, Rusya'dan aldığı Büyük Alaska Eyaleti'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği yüz yüze görüşmeye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

'PUTİN'LE YAPACAĞIM GÖRÜŞME BİR NABIZ YOKLAMA GÖRÜŞMESİ'

Washington'da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşecek görüşmenin "Bir nabız yoklama görüşmesi" olacağını belirtti.

'PUTİN'E BU SAVAŞI BİTİRMEK ZORUNDASIN DİYECEĞİM'

Trump, "Vladimir Putin’le konuşmaya gidiyorum. Putin’e bu savaşı bitirmek zorundasın diyeceğim. Putin'le görüşmemin ilk 2 dakikasında anlaşma olur mu olmaz mı anlarım. Zelenskiy ve Avrupa'yı hemen sonra arayacağım." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'E 'BARIŞ' TEPKİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki gösteren Trump, "Zelenskiy’nin toprak takası için ‘Anayasal onay almam lazım’ demesinden rahatsız oldum. Savaşa girip herkesi öldürmek için onayı var. Barış için yokmuş." dedi.

ABD ORDUSUNU GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan Başkan Trump, ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafız askerlerini başkent Washington'a görevlendirdiğini duyurdu.

TRUMP: BAŞKENTİMİZ PİS VE İĞRENÇ

Trump, "Benim şu an burada olmam utanç verici. Burada başkentimizin ne kadar pis ve iğrenç olduğunu konuşuyorum." dedi.

TRUMP, PUTİN'İ ESKİ RUS TOPRAĞINA GETİRİYOR

Trump'ın, yıllar sonra bir araya geleceği Rus lider Putin'i, ABD topraklarına ve ülkesinin Rusya'nın elinden alarak ABD sınırlarına dahil ettiği Alaska'ya getirmesi dikkat çekti.

158 yıl önce Rus İmparatorluğu'nun topraklarına bağlı olan Alaska, 1867 yılında Rus İmparatorluğu tarafından ABD'ye 7,2 milyon dolar karşılığında satılmıştı.

ABD'nin alan bakımından en büyük eyaleti olan Alaska, 3 Ocak 1959 tarihinde ABD'de resmen eyalet statüsü kazanarak "Büyük Alaska Eyaleti" adını almıştı.