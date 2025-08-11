Trabzonspor, sezonun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
TRABZONSPOR 1-0 KOCAELİSPOR (CANLI SKOR)
Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Okay, Nwakaeme, Savic, Mustafa, Pina, Zubkov, Folcarelli, Onuachu, Batagov, Olaigbe
KOCAELİSPOR: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic
STAT: Papara Park
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 21.30
YAYIN: BeIN Sports 1
72 gün sonra lig maçına çıkıyor
Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak.
Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.
Onuachu, tekrar taraftarla buluşuyor
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.
Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.