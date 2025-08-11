Trabzonspor, sezonun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

TRABZONSPOR 1-0 KOCAELİSPOR (CANLI SKOR)

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Okay, Nwakaeme, Savic, Mustafa, Pina, Zubkov, Folcarelli, Onuachu, Batagov, Olaigbe

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic

STAT: Papara Park

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 21.30

YAYIN: BeIN Sports 1

72 gün sonra lig maçına çıkıyor

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Onuachu, tekrar taraftarla buluşuyor

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.