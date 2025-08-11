BIST 11.038
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025’te Türk hava sahasında 1873 transit uçuş ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

10 Ağustos 2025’te Türk hava sahasında 1873 transit uçuş ile  tüm zamanların rekoru kırıldı.

"GÖKYÜZÜNDE İSTİKRARIN VE BAŞARININ ADI TÜRKİYE"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk hava sahasında üst üste rekorlar. 2025’te gökyüzümüz rekorlarla dolu. 10 Ağustos 2025’te hava sahamızı kullanan bin 873 transit uçuş ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

9 Ağustos 2025’te ise 6 bin 330 toplam uçuş trafiği ile en yüksek günlük trafik sayısına ulaştık. Rekor gününde her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşti.

Bu yıl içinde 7 kez transit uçuş, 5 kez toplam trafik rekorumuzu yenileyerek gökyüzünde zirvede yerimizi güçlendirdik.

Gökyüzünde istikrarın ve başarının adı; Türkiye.

