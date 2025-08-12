BIST 11.038
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 2 ilin jandarma komutanı değişti.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Ankara ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı değişti.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Yalçınkaya, TUSAŞ terör saldırısında güvenlik ihmali iddialarıyla gündeme gelmişti

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının jandarma görev bölgesi içerisinde olması nedeniyle Yalçınkaya'nın görevden alınacağı Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Yalçınkaya, terör saldırısının ardından güvenlik ihmali iddialarıyla gündeme gelmişti. 

