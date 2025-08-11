BIST 11.045
Bitcoin son 1 ayın zirvesinde: Rekora koşuyor

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte risk iştahını artıran yatırımcılar kripto para borsasına yöneldi. Dünyanın en değerli kripto parası olan bitcoin yeniden tarihi rekoruna yaklaştı.

Bitcoin son 1 ayın zirvesinde: Rekora koşuyor - Resim: 1

Altın fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasına yönelik işaretlerin güvenli liman talebini zayıflatmasıyla pazartesi günü geriledi. Risk iştahının artmasıyla birlikte kripto piyasalarında ise hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin son 1 ayın zirvesinde: Rekora koşuyor - Resim: 2

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı görüşme ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşması kripto piyasasında yönü yukarı çevirdi.

Bitcoin son 1 ayın zirvesinde: Rekora koşuyor - Resim: 3

Bitcoin son 1 ayın zirvesinde: Rekora koşuyor - Resim: 4

Bitcoin fiyatı 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 122 bin 308 doların görülmesinin ardından bir miktar gediledi. Bitcoin, Temmuz ortasında ulaştığı 123 bin 500 dolar ile rekor kırmıştı.

