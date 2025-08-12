Burak Evren’den Morev Design için dikkat çeken sosyal medya reklam çekimi

Fotoğrafçı ve yönetmen kimliğiyle moda ve reklam dünyasında adından sıkça söz ettiren Burak Evren, İstanbul’da gerçekleştirdiği son projesiyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Ünlü ev dekorasyon markası Morev Design için kamera karşısına geçen Burak Evren, projeye başarılı modeller Kübra Dereli ve Iryna Balytska’yı da dahil ederek güçlü bir ekip oluşturdu.

Abone ol

Enerjisi yüksek, eğlenceli bir atmosferde tamamlanan çekimlerde renkli ve yaratıcı kareler ortaya çıktı. Moda ve reklam sektöründe fark yaratan işlere imza atan Evren, bir süredir yaşadığı Amsterdam’dan Türkiye’ye gelerek özel projelere katkı sunmaya devam ediyor.

Uluslararası birçok markayla çalışan Burak Evren, Türkiye’deki iş birliklerine de verdiği önemi bu projeyle bir kez daha kanıtladı. Morev Design ile gerçekleştirilen bu çalışma, hem marka hem de yaratıcı ekip için yeni fırsatların kapısını aralayacak gibi görünüyor.