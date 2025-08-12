BIST 11.042
İBB'ye yeni operasyon başlatıldı 14 gözaltı kararı

Anadolu Ajansı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

Taner Çetin'in ihaleleri

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildi.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler

DOĞUKAN ARICI

GSM - HIZIR ÇALIŞANI

ILKAY ONOK

GSM - HIZIR ÇALIŞANI

BARAN YALGI

GSM - HIZIR ÇALIŞANI

ÖZER YILDIZ

GSM - HIZIR A.Ş. SAHİBİ

EMİNE MERVE KÖSEOGLU

GSM-HIZIR ÇALIŞANI

ÖMER AYDIN

GSM - HIZIR ÇALIŞANI

ÜMIT GÜNGÖR

EFE YEMEK A.Ş. SAHİBİ

FERHAT KARATOP

ATM DESTEK A.Ş. SAHİBİ

MEHMET ÜNAL

EFOR ETKILESIM A.Ş. SAHİBİ

CANAN ÇETIN

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ EŞİ

ÖRSAN ÇETIN

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ OĞLU

ALİ ARSLAN

İBB ISPER ÇALIŞANI

AHMET IŞIK

ONUR GUL'ÜN KAYINBİRADERİ

SERKAN GÜRSOY

FİKRİ MURAT DEMİR'İN ENİŞTESİ

Ömer Yıldız ise aranıyor.

