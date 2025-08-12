BIST 10.966
Damla Kent sertifikaları ne zaman işleme açılacak?

Başakşehir ile Sultangazi arasına inşa edilecek olan Damla Kent projesine ilişkin halka arz süreci tamamlandı.

Türkiye'de 2017 yılından sonra ilk kez gayrimenkul sertifikası halka arzı gerçekleşti. Emlak Konut liderliğinde başlatılan Damla Kent projesinin halka arzına neredeyse iki kat talep geldi ve tüm sertifikalar satıldı.

21.4 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşan Damla Kent projesinin sertifikaları 14 Ağustos 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işleme başlayacak.

DMLKT koduyla işlem sırası açılacak sertifikalar için ilk işlem gününde baz fiyat 7,59 TL, maksimum emir değeri 5.000.000 TL ve fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.

