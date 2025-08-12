BIST 10.961
Türkiye'nin en yeni firmalarındandı! Konil Kağıt konkordato ilan etti...

Türkiye'nin 12 yıllık genç sanayi firmalarından Konil Kağıt, girdiği finansal krizi aşamayarak konkordato ilan etti. Yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine sahip firma için mahkeme şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları vatandaşları olduğu kadar üreticileri de zorluyor. Tekstilden sanayiye birçok sektörde kapanma haberleri gelirken, bir konkordato başvurusu da Gaziantep'ten geldi.

12 YILLIK GENÇ SANAYİ FİRMASI DARBOĞAZI AŞAMADI

Türkiye'nin 12 yıllık genç sanayi firmalarından Konil Kağıt, girdiği darboğazı aşamayarak konkordato ilan etti.

2013 yılında Gaziantep'te kurulan ve yıllık yaklaşık 30 bin ton üretim kapasitesine sahip Konil Kağıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntılarını aşamayarak Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Mahkeme, şirketin başvurusunu değerlendirerek 7 Ağustos 2025'ten itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Sürecin denetimi için hukukçu Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Erdoğan, Mali Müşavir Sedat Kılınç ve Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Fevzi Elmas'tan oluşan iki kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 23 EKİM'DE

Mahkeme kararında, davanın 5 Ağustos 2025'te açıldığı ve 2025/707 esas numarasıyla kayda geçtiği belirtildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 23 Ekim 2025 olarak açıklandı.

Karara göre, geçici mühlet ilanından itibaren yedi gün içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek reddini talep edebilecek. Ayrıca şirketin ve gerçek kişilerin yapacağı tüm ödemeler, geçici komiserlerin onayına tabi olacak.

