ING'den KOBİ ve ticari şirketlere kolay ve dijital bankacılık

ING Türkiye, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ve ticari işletmelere yönelik dijital bankacılık hizmetleri sayesinde işletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING, hayata geçirdiği uygulamalarla KOBİ ve ticari şirketler için bankacılığı zahmetsiz hale getirmeye devam ediyor.

Banka, işletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği ING KOBİ Dijital ürünleriyle hızlı, masrafsız ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunuyor.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, tüzel müşterilerine yönelik dijital hizmetlerini genişleterek her yerden erişilebilen kesintisiz bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

ING Mobil üzerinden dijital olarak onaylanabilen Dijital Genel Kredi Sözleşmesi, işletmelere hız ve operasyonel kolaylık sağlarken, kağıt tüketimini azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Ayrıca ING, mevcut ve yeni müşterilerine ING Mobil ve internet şubesi üzerinden yapılabilen İşim İçin Anında Kredi başvurularına sigorta hizmeti de sunuyor. Böylelikle işletmeler Kredili Hayat Sigortasından da yararlanabiliyor. Bununla birlikte, tüm kurumsal müşteriler açık bankacılık ile tüm banka hesaplarına tek ekrandan ulaşabiliyor.

Şahıs firmalarına ihracatlarını artırma ve finansal esneklik fırsatı

Şahıs firmalarının finansmana erişimini daha da kolaylaştırmak adına Türk lirası ve döviz cinsinden ihracat kredilerini İşim için Hızlı Limit akışına entegre eden ING, bu yeni düzenleme ile şahıs firmalarına ihracat kredisi ihtiyaçlarını daha hızlı ve otomatik bir şekilde karşılayabilme olanağı sunuyor.

Ayrıca ING Leasing ürün ve hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İşim İçin Hızlı Limit sürecinde bu taleplerini de iletebiliyor. Bu sayede, şahıs firmaları hem ihracatlarını artırma hem de finansal esnekliklerini geliştirme fırsatına sahip oluyor.

İşletmeler, döviz dönüşüm destekli İBKB işlemini kurumsal internet şubesi üzerinden yaparak dijital döviz dönüşüm desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca, kendilerine kayıtlı gümrük beyannamelerine izleme menüsünden erişebiliyor, arama kriteri belirleyerek sonuçları Excel veya PDF formatında indirebiliyor.

ING'li işletmeler, ihracat işlemleri menüsünde yer alan Havale İzleme menüsüyle de seçtikleri hesaba yapılan para transferlerini görüntüleyebiliyor.

"Dijital çözümlerimizle bankacılığı zahmetsiz hale getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, bankanın sunduğu dijital çözümlerle işlemleri zahmetsiz hale getirerek bankacılıkta harcanan zamanı en aza indirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kredi kullandırım süreçlerinden ihracat işlemlerine ve para transferi takibine kadar birçok adımı dijital ortama taşıyarak kullanıcılara esneklik ve kolaylık sunduklarını vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:

"Dijitalden sunduğumuz Hızlı Limit, Anında Kredi, Profesyonel Limit gibi yenilikçi hizmetlerimizle her müşterimizin ihtiyacına yanıt verecek bütüncül çözümler sunma hedefiyle ilerliyoruz. Bugün tüzel segmentte dijital müşteri edinim oranımız yüzde 86'ya ulaşırken, bu oran şahıs işletmelerinde yüzde 90'ı buluyor. Ayrıca, kredi kullandırımlarımızın yüzde 77'sinden fazlası dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Tüzel müşterilerimizin bankacılık işlemlerini her an, her yerden, kesintisiz ve zahmetsiz şekilde yürütebilmelerine olanak sağlamak için yenilikler hayata geçirmeye devam edeceğiz."