Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, on binlerce vatandaşını Rusya’ya göndererek insanlık dışı koşullarda çalıştırdığı ortaya çıktı. Günde 18 saatlik iş yükü, iki gün yıllık izin ve ağır gözetim altında yaşayan işçiler, modern çağın köleleri olarak tanımlanıyor.

Abone ol

Kuzey Kore yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından ağırlaşan işgücü açığını kapatmak için vatandaşlarını zorla çalıştırmaya gönderiyor. Güney Kore istihbarat yetkililerinin BBC’ye verdiği bilgilere göre geçen yıl 10 binden fazla Kuzey Koreli işçi Rusya’ya sevk edildi. Bu sayının bu yıl 50 bini aşabileceği belirtiliyor.

Rusya’ya gönderilen işçiler, günde 18 saate varan çalışma süreleri ve yılda yalnızca iki gün izin hakkıyla yaşıyor. Çoğunlukla çok katlı apartman inşaatlarında çalıştırılan işçiler, sürekli gözetim altında tutuluyor. Kaçmalarını önlemek için başlarında Kuzey Kore güvenlik ajanları bulunuyor.

Rusya’ya giden Jin isimli bir işçi, havaalanından doğrudan şantiyeye götürüldüğünü ve bir güvenlik görevlisinin kendisine “Dışarıdaki dünya düşmanımız” dediğini aktardı. Chan adlı bir başka işçi ise, “Bazıları ayakta uyuyordu, yakalanınca dövülüyorlardı. Sanki ölüme çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.

Nam isimli işçi, dört metreden düşerek yüzünden ağır yaralanmasına rağmen hastaneye götürülmediğini söyledi. Profesör Kang Dong-wan ise işçilerin gece karanlıkta, güvenlik ekipmanı olmadan çalıştırıldığını belirterek, “Koşullar gerçekten korkunç” dedi.