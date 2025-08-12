BIST 10.961
Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı

Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın, açıldığında yılda 2 milyon yolcuya hizmet vereceğini açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yapım çalışmaları devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na ilişkin son bilgileri paylaştı.

Gümüşhane'ye 67 kilometre, Bayburt'a 47 kilometre mesafede bulunan, Köse-Bayburt kara yolu üzerinde inşa edilen havalimanında altyapı çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, "Çalışmalar kapsamında, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300'e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu bitirdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, üstyapı işleri kapsamında da terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinin hızla sürdüğünü belirtti.

Terminal binasının, 17 bin metrekare büyüklüğüyle modern bir yapıya sahip olacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Böylece havalimanının kapalı alanı 29 bin metrekareye ulaşacak. Havalimanı, Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet verecek. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak."

