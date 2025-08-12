BIST 10.969
DOLAR 40,74
EURO 47,32
ALTIN 4.385,60
HABER /  DÜNYA

Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında silahlı çatışma

Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında silahlı çatışma

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Halep'te Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiğin açıkladı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.35’te SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye bağlı iki grup, Halep’in doğusundaki Tel Maez bölgesinde Suriye ordusu mevzilerine sızmaya çalıştı.

Sızma girişiminin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı, çatışmalar sırasında bir Suriye askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye Arap Ordusu, angajman kuralları çerçevesinde ateşin geldiği noktaları hedef alarak sızma girişimini başarısızlığa uğrattı ve saldırgan unsurları geri çekilmeye zorladı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, son tırmanışın SDG’nin Münbiç ve Deyr Hafir bölgelerinde ordu mevzilerini sürekli hedef almasının yanı sıra Halep’te kontrol noktalarından sivil yolları keyfi olarak kapatma girişimleriyle eş zamanlı gerçekleştiğini vurguladı.

Açıklamada, SDG’nin özellikle Leyrmun Kavşağı yakınlarındaki kontrol noktalarından Halep halkının geçiş yollarını sık sık kapattığı, bunun hükümetle yapılan anlaşmaların ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Bakanlık, SDG’nin Suriye devletiyle imzaladığı anlaşmalara uymasını ve sızma ile provokasyon eylemlerine son vermesini isteyerek, bu tür girişimlerin devam etmesi halinde yeni sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı
AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı
"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı
Marmara’da ürküten rekor! 65 yıl sonra bir ilk
Marmara’da ürküten rekor! 65 yıl sonra bir ilk
Memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi belli oldu
Memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi belli oldu
TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak
TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli
ChatGPT'nin tavsiyesine uydu, zehirlenerek hastanelik oldu
ChatGPT'nin tavsiyesine uydu, zehirlenerek hastanelik oldu
Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
Dünyanın en büyük bankasıydı! Türkiyede yalnızca 19 şube ile hizmet verecek...
Dünyanın en büyük bankasıydı! Türkiyede yalnızca 19 şube ile hizmet verecek...
İstanbul'da denize girmek yasaklandı
İstanbul'da denize girmek yasaklandı
Milli Takım'ın eski doktoruydu, ölü bulundu! Yatak odasında dikkat çeken not
Milli Takım'ın eski doktoruydu, ölü bulundu! Yatak odasında dikkat çeken not