Son CHP anketi olay oldu! 'Genel Başkan' ismi soruldu sonuçlar şaşkına çevirdi
|
Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son ankette "Sizce CHP'nin genel başkanı kim olmalıdır?" diye sordu. Anket sonuçları bir hayli şaşırttı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş... İşte yapılan son anket...
Asal Araştırma 26 ilde 18 yaş ve üzeri bin 985 kişi ile bir anket yaptı. Yapılan ankette katılımcılara "Sizce CHP'nin genel başkanı kim olmalıdır?" diye soruldu.
110
Anket sonuçlarına göre Özgür Özel zirveyi kimseye kaptırmadı. İşte son ankette şaşırtan sonuçlar...
210
"Sizce CHP'nin genel başkanı kim olmalıdır?"
Özgür Özel:%24.4
310
Ekrem İmamoğlu:%19.2
410