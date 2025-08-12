Komisyona katılmayan İYİ Parti'nin kontenjanı 3 partiye dağıtıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çekilen İYİ Parti'nin 3 üyelik kontenjanının AK Parti, CHP ve DEM'e verildiğini açıkladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, Komisyo'nun ilk iki toplantısını amacına uygun, disiplinli ve muntazam bir şekilde yürüttükleri için üye milletvekillerine teşekkür etti.

Komisyon'da herkesin fikirlerini açık bir şekilde dile getirdiğini belirten Kurtulmuş, "Burada herkes fikirlerini açık bir şekilde dile getirdi. Herkes katkılarını, son derece farklı açılardan baksalar bile ortaya koyabilmeyi başardı. Dolayısıyla Komisyon'umuzun ruhuna uygun bir şekilde buradaki görüşmelerde açık bir şekilde gerçekleşti." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı komisyonun ikinci toplantısının basına kapalı gerçekleştiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıdan sonra birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirildiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla ben her şeyden evvel fevkalade uyumlu bir şekilde, maksada matuf bir şekilde, gerçekten sonuç almak için iyi niyetli çabalarını ortaya koyan bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte, gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan birtakım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımların da konuşulması, Komisyon'umuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir. Bu çerçevede Komisyon'umuz çalışmalarına samimiyetle sahip çıkmaktadır."

TBMM ve millet adına faaliyet gösteren Komisyon'un kendi gündemine hakim olduğunu, aldığı kararlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, ilk iki toplantıda alınan kararların oy birliğiyle verilmiş olmasının önemine değindi.

Kurtulmuş, "Böylesine önemli, tarihi bir dönemeçte atılan bu adımların bundan sonra da yine ortaklaşa, mümkün olabilen en büyük ittifakla ortaya çıkması en büyük arzumuzdur." dedi.

Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla Meclis'te mümkün olan en geniş temsil oranı sağlanarak, adil temsil ilkesi gereği 51 üyeden oluşan bir Komisyon kurulmasına karar verildiğini anımsatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle grubu bulunmayan siyasi partilere birer üye verildiğini dile getiren Kurtulmuş, kalan 45 üyeliğin bir siyasi bir parti grubunun en az 3 üyey ile temsil edilmesi prensibi ortaya konularak siyasi parti gruplarına parlamentoda temsil ettikleri güçleri oranında paylaştırıldığını anımsattı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Öncelikle grubu bulunmayan siyasi partilere birer üye verildi. Kalan 45 üyelik, bir siyasi bu parti grubunun en az 3 üye ile temsil edilmesi prensibi ortaya konularak siyasi parti gruplarına parlamentoda temsil ettikleri güçleri oranında paylaştırıldı. Böylece AK Parti'ye 21, CHP Grubu'na 10, DEM Parti ile MHP Gruplarına 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarına da 3'er üyelik düşmüştür. Bu doğrultuda 25 Temmuz 2025 tarihinde, 6 siyasi parti grubuna ve TBMM'de temsil edilen ancak grubu bulunmayan 6 siyasi partiye üye bildirmeleri için yazı yazıldı. Yazımızın sonucunda 5 siyasi parti grubu ile grubu bulunmayan 6 siyasi parti, üyelerini başkanlığımıza bildirdi. İYİ Parti ise Komisyon'a üye vermeyeceğine dair yazısını 1 Ağustos 2025 tarihinde Başkanlığımıza göndermiştir. İYİ Parti ile bir kez daha şifahi olarak yapılan görüşmede, Komisyon'a üye vermeyecekleri kesin bir şekilde anlaşılmıştır.

Bunun üzerine siyasi parti gruplarıyla yapılan istişareler neticesinde boş bulunan 3 üyeliğin siyasi parti gruplarının mevcut üye oranlarına göre dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı, mevcut üye oranlarına göre yeniden hesaplanmış olup, buna göre AK Parti, CHP ve DEM gruplarına birer ilave üyelik düşmüştür. Bu üyeliklerin tamamlanması hususunda siyasi parti grupları ile yapılan yazışmalar sonucunda komisyonumuza üye olarak bildirilen AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat Komisyon çalışmalarına başlamıştır. Kendilerine bir kere daha Komisyon'umuza hoş geldiniz diyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. "

Kurtulmuş, bugünkü toplantıda üyelerin komisyon çalışmalarına dair önerilerini dinleyeceklerini söyledi.