Uraloğlu: Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, havalimanının yılda 2 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla havalimanının yılda 2 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını ve Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini belirtti.

Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafedeki havalimanının altyapı çalışmalarının bittiğini açıklayan Uraloğlu, "3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300'e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladık" dedi.

Havalimanının üstyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Bakan, 17 bin metrekare alana sahip modern bir terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinin sürdüğünü söyledi. Proje tamamlandığında toplam kapalı alan 29 bin metrekareye ulaşacak.

