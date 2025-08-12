Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mobil'den dijital araç kiralama hizmetini devreye aldı

Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mobil üzerinden dijital araç kiralama hizmetini devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA mobil uygulamasına dahil olan araç kiralama çözümü sayesinde Garanti BBVA müşterileri, uygulama içinden sıfır kilometre araç seçeneklerini inceleyebiliyor, fiyat bilgilerine erişebiliyor ve sözleşme onayını dijital olarak tamamlayabiliyor.

Hem tek araç hem çoklu araç kiralamaya uygun olan sistem, küçük işletmelerin, şahıs şirketlerinin ve serbest meslek mensuplarının farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnekliği sunuyor.

Hizmet, müşterilere araç ihtiyacını karşılamak için alternatif bir finansman seçeneği de sağlıyor. Söz konusu hizmetle müşterilerin bankalardaki limitlerini kullanmadan, öngörülebilir bir maliyet yapısıyla araç kullanması mümkün hale geliyor.

Araca ilişkin bakım, onarım, lastik, sigorta, yedek araç, MTV ve ilave kış lastiği masraflarının dahil olduğu kiralama modeli sayesinde kullanıcılar bütçelerini daha net planlayabiliyor, sürpriz bir maliyet ile karşılaşmıyor.

Müşteriler, araç kiralamadan önce 'Alma, Kirala Hesap Makinesi' ile kiralamanın avantajlarını hesaplayabiliyor, aylık maliyetlerini farklı araç ve vade seçenekleri ile değerlendirebiliyor.

Tüm şahıs firmaları ve tüzel müşteriler, Garanti BBVA Filo'nun uçtan uca dijital araç kiralama hizmetine Garanti BBVA Mobil uygulamasında yer alan işlemler menüsündeki 'Başvurular' adımı altında yer alan 'Araç Kirala' seçeneğinden ulaşabiliyor.

'Yüksek hizmet kalitesi ile sonuç alabilecekleri bir yapı kurduk'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Garanti BBVA Mobil'de dijital hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Göçer, 'Müşterilerimizin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri, zaman kazandıracak, yüksek hizmet kalitesi ile sonuç alabilecekleri bir yapı kurduk.' değerlendirmesini yaptı.

Göçer, iş dünyasında özellikle sermayenin çok kıymetli hale geldiğini vurgulayarak, 'Araç almak yerine kiralayan ve hatta mevcut araçlarını satarak, sermaye olarak kullanmak isteyen, onun yerine araç kiralamayı seçen ciddi sayıda KOBİ ve şahıs şirketi gözlemliyoruz. Kurduğumuz sistem gelişerek devam edecek ve bu talebi hızlıca karşılamaya yardımcı olacak.' ifadelerini kullandı.