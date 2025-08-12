BIST 10.983
DOLAR 40,73
EURO 47,50
ALTIN 4.367,01
HABER /  GÜNCEL

Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki: "Reddediyoruz"

Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki: "Reddediyoruz"

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hükümet tarafının zam teklifi, ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 şeklinde oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin kararına tepki gösterdi.

Abone ol

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş zamları için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, hükümet zam teklifini açıkladı. Buna göre, ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, kalan ikinci 6 ay için ise yine yüzde 4 zam önerildi.

Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifine sert tepki gösterdi. Yalçın, yaptığı açıklamada, teklifin ne refah payı içerdiğini ne taban aylığına yer verdiğini ne de enflasyonun gerçek rakamlarını dikkate aldığını belirtti. “Emekli ve emekçi geride bırakılmış, çözümden uzak, akıl ve vicdanla bağdaşmayan bir teklif ortaya konmuş” diyen Yalçın, işverenin umut değil hayal kırıklığına neden olduğunu vurguladı.

Yalçın, teklifin memurun gerçek hayatıyla, pazardaki fiyatlarla örtüşmediğini ifade ederek, “Bu zam oranları kayıplarımızı karşılamaz, bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. 19 gündür teklif bekliyoruz, ama bu rakamlar 19 saniyede bile düşünülmemiş gibi görünüyor. Pazarlık yapacak teklif göremiyoruz” dedi.

Masada adalet, denge ve eşitlik sağlanmazsa bunun başka bir yerde mümkün olmayacağını belirten Yalçın, “7. Dönemde yapılan hataların ısrarla tekrar edildiğini görüyoruz. Real kayıplarımız var, sorunlar masada çözülmeli ama kamu işvereni sahaya işaret ediyor” diye konuştu.

Yalçın, görüşmelerin süresinin 29 Ağustos’ta dolacağını hatırlatarak, “Sendikalar olarak işverenden ciddi ve makul teklifler bekliyoruz. Kamu 4 milyon görevli ve 2.5 milyon emeklisiyle çok geniş bir kesim. Bu masa dışında çözüm yok. Taban aylık beklentimizi karşılayan, refah payı içeren ve ücret adaletini gözeten bir teklif sunulmalı” dedi.

Ayrıca Yalçın, yarın Çalışma Bakanlığı önünde olacaklarını ve 81 il teşkilatıyla sahada aktif mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uraloğlu: Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı yolda
Uraloğlu: Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı yolda
Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mobil'den dijital araç kiralama hizmetini devreye aldı
Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mobil'den dijital araç kiralama hizmetini devreye aldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul kıyafetleri hakkında açıklama! Özel işaret, baskı ve desen olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul kıyafetleri hakkında açıklama! Özel işaret, baskı ve desen olmayacak
Komisyona katılmayan İYİ Parti'nin kontenjanı 3 partiye dağıtıldı
Komisyona katılmayan İYİ Parti'nin kontenjanı 3 partiye dağıtıldı
TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında silahlı çatışma
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında silahlı çatışma
AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı
AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı
"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı
Marmara’da ürküten rekor! 65 yıl sonra bir ilk
Marmara’da ürküten rekor! 65 yıl sonra bir ilk
Memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi belli oldu
Memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi belli oldu
TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak
TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak